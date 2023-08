Apple aurait été un peu trop restrictive pour tester le Vision Pro...

Des conditions un peu trop sélectives

Des sessions en sous effectif ?

Ces dernières vont permettre aux développeurs de pouvoir travailler et se réunir pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'App Store, mais surtout des laboratoires dédiés au Vision Pro.Cette proposition alléchante sur le papier n'a pas réussi à convaincre les foules. En effet, les développeurs auront la possibilité d'essayer leurs applications suravant sa sortie en 2024. Pour participer à l'un de ces événements, les développeurs devront s’inscrire sur le site Web d'Apple Developer. Mais là encore tout le monde n’aura pas une place, la firme californienne expliquant que certaines sessions ont une disponibilité limitée !Ces réunions seront uniquement physiques et se tiendront à. Autrement dit, les développeurs américains n'ont pas le choix : ils devront aller en Californie !Et en pratique, cela peut s'avérer contraignant voire rédhibitoire !Déjà les premières critiques fusent contre Cupertino d'avoir restreint les labos à une seule pour tous les USA. De même, Apple a prévu un kit de développement pour l'Apple Vision Pro, mais des pré-enregistrements pour pouvoir tester un exemplaire physique (et un seul par équipe de devs pour ajuster la taille de sa sangle).