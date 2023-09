iOS 16.6.1 corrige une nouvelle faille exploitée par le spyware Pegasus

Un patch contre Pegasus

Il était possible de compromettre les iPhone exécutant la dernière version d'iOS (16.6) sans aucune interaction de la part de la victime

cette dernière découverte montre une fois de plus que la société civile est la cible d'exploits très sophistiqués et de logiciels espions mercenaires

Un spyware affectant même l’iPhone

Avec des notes de téléchargement des plus inexistantes, iOS 16.6.1 n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité, maisOn se doute que les autres mises à jour en tiennent également compte.Sur son blog,-un groupe de recherche en sécurité-, avait découvert(ce qui est le propre de ce genre de faille) avant de rajouterAprès avoir découvert cette vulnérabilité, le groupe l'a rapidement signalé à Apple, qui a ensuite publié dans la fouléeCe qui montre au passage la confiance que Cupertino lui accorde.Pour rappel, NSO est une société israélienne surtout connue pour son logiciel espion Pegasus. En 2021, une enquête publiée par dix-sept médias internationaux avait dévoilé l'affaire : leaurait permis d'd'au moins cent-quatre-vingts journalistes, six-cents hommes et femmes politiques, quatre-vingt-cinq militants des droits de l'homme ou encore soixante-cinq chefs d'entreprise de différents pays., Pegasus profitait effectivement d'une faille de sécurité de l'app Messages, pour accéder à l'iPhone via une attaque(c'est à dire ne nécessitant pas que l'utilisateur clique sur un lien malveillant). L'iPhone était ainsi compromis, avec presque toutes les données personnelles qu'il reçoit exposées.Au lieu de cibler les téléphones, celui-ci exploite les vulnérabilités des relais. Lorsqu'un téléphone cible se connecte à l'un d'eux, Landmark peut identifier l'emplacement du téléphone notamment en triangulant plusieurs antennes relais, afin de réduire la zone de localisation à environ 100 à 200 mètres.