Apple préparait une app de trading pour l’iPhone reposant sur Apple Pay

Une app de trading abandonnée en raison du contexte économique

Des milliards sur le compte épargne Apple

D'après, il s'agissait demais aussi de proposer des fonctionnalités semblables à certaines applications existantes déjà sur le marché -comme Robinhood. Couplée à l'app Bourse, l'application aurait également pu s'appuyer sur d'autres produits et services financiers d'Apple (Apple Card, Apple Pay, Apple Pay Later...).Ce projet aurait débuté en 2020, lorsque les taux d'intérêt étaient assez bas et la spéculation interessante.. Le contexte économique aurait donc amené Apple et Goldman Sachs à mettre en pause leur futur bébé, préférant se concentrer sur le lancement du compte épargne pour les utilisateurs d'Apple Card avec le succès qu'on lui connait.Apparemment, le système proposé par Cupertino a l'air de fonctionner, tout du moins Outre-Atlantique. En effet, d'après la firme, les détenteurs d'une Apple Card ont déposé plus de. Disponible seulement depuis avril, le programme est donc un franc succès.Apple affirme quePour rappel, le système offre un APY de 4,15 (pour, autrement dit le taux de rendement réel de l'investissement).Souvenez vous, le compte d'épargne aurait enregistré. Dès le seul premier jour, ce chiffre aurait atteint déjà 400 millions de dollars. En complément, l'autre chiffre à regarder est bien évidemment le nombre de comptes créés. Ainsi, au bout d'une semaine,, pour un montant moyen d'environ 4 000 dollars par compte.