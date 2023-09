iPhone 15 Pro : une PlayStation 4 dans votre poche ?

Resident Evil Village sur un iPhone 15 Pro et un écran externe

Une petite console d'appoint

Apple est très fière du GPU de la nouvelle puce A17 Pro équipant les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max . En sus des jeux AAA qui devraient arriver cette année, dont Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding ou encore Assassin's Creed Mirage,Le Youtubeur Vincent Zhong a profité de son test de l'iPhone 15 Pro pour tenter l'expérience en lançant une version bêta de Resident Evil Village et en branchant le smartphone sur un écran externe ainsi qu'à une manette en Bluetooth.Si les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont capables de sortir de la 4K à 60 Hz via l'USB-C , cela dépendra de ce qu'il devront afficher. Dans le cas de Resident Evil, qui tourne en 720p à 30 images par seconde sur l'iPhone (un Steam Deck s'en tient au 800p sur son écran intégré), la 4K mettrait le GPU à genoux et n'est pas envisageable sur un écran externe. Dans cette configuration,Rappelons que, disposant d'un volume physique bien plus important et surtout d'une ventilation active (vous ne pouvez pas louper ce dernier point, la PlayStation 4 ayant la fâcheuse habitude de faire le bruit d'un jet au décollage).En 720p sur un écran avec une grande diagonale, le rendu ne sera pas incroyable, même si Apple pourrait peut-être appliquer une mise à l'échelle permettant d'améliorer les choses. La performance reste à saluer, car. Avec un seul câble, une manette et un peu de recul, l'iPhone 15 Pro pourrait ainsi se transformer à l'occasion en petite console d'appoint. En effet, comme pour la photo, le meilleur appareil reste celui que vous avez toujours sous la main, et il reste assez rare de se déplacer en permanence avec une PlayStation.