iOS 18 : les prochaines nouveautés de Message (animation, RCS...)

de nouveaux effets sur iMessage

Adoption de la norme RCS (sous conditions)

Plus tard l'année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du RCS Universal Profile, la norme actuellement publiée par l'Association GSM. Nous pensons que le RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport aux SMS ou aux MMS. Cela fonctionnera avec iMessage, qui continuera d'être la meilleure et la plus sûre expérience de messagerie pour les utilisateurs d'Apple.

D'après nos confrères américains Actuellement, il est déjà possible d'envoyer des effets en plein écran, tels que de l'encre invisible, des ballons, des confettis, ou des petites améliorations (à l'occasion d'un anniversaire ou de la nouvelle année par exemple).Mais. Avec le passage au RCS sur iOS 18, il est possible que. A ce stade, on pourrait même espérer avec des(gras, italique ou souligné), comme cel existe déjà sur WhatsApp ou Slack.En outre,, avec la possibilité de suggérer de nouveaux emojis personnalisés, par rapport au contenu du SMS. Ce qui signifierait également une bibliothèque d'émojis encore plus grande.. La fonctionnalité sera lancée via une mise à jour logicielle en 2024.Beaucoup y ont vu le résultat d'une grosse(qui ont considéré au début qu'iMessage devait être soumis au DMA ) mais aussi. Si personne n'a le fin mot de l'histoire, il est certain quedoivent quand même y être pour quelque chose !La norme RCS va apporter de: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, ou encore les images et les vidéos de haute qualité (enfin)... Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi.Pour autant(pas question, dit Apple, de renoncer à la sécurité d'iMessage). L’adoption du RCS ne devrait impacter que les SMS envoyés et reçus vers / depuis un Android et existera séparément d'iMessage lorsqu'il sera disponible. Y aura-t-il une seule application qui prendra en charge les deux systèmes (comme les anciennes apps multiplateformes) ou deux applications différentes ?