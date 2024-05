Quelles nouveautés pour Siri avec iOS 18 (IA) ?

Super Siri en approche !

des informations sur certaines mises à niveau spécifiques à venir

nouveaux pouvoirs

Le nouveau système permettra à l'assistant de contrôler et de naviguer sur un iPhone ou un iPad avec davantage de précision. Cela comprendra la possibilité d'ouvrir des documents, de déplacer une note d'un dossier vers un autre, d'envoyer ou de supprimer un e-mail, d'ouvrir une publication dans Apple News, d'envoyer un lien Web par e-mail ou même de demander à l'appareil un résumé d'un article...

intelligence proactive

Des incertitudes...

Entre spéculations et rumeurs,En retard par rapport à la concurrence, l'assistant personnel d'Apple devrait bénéficier d'importantes améliorations notamment liées à l'IA. Mark Gurman, qui voit en iOS 18, aurait d'ailleurs récupéré. Il présente donc une liste descompétences à venir :Voilà qui promet !(lorsqu'il daigne répondre correctement aux questions) et les fonctionnalités sont basées sur les intentions de l'application ou encore les Raccourcis Siri. Mais le Super Siri serait donc plus intelligent -grâce à l'IA- et aurait davantage de contrôle sur les applications., mais il devrait évoluer rapidement et apprendre du comportement des utilisateurs pour réaliser des successions d'actions (sans passer par Raccourcis et sans avoir besoin d'être programmé). Par exemple, on pourra lui demander de résumer une réunion enregistrée, puis de l'envoyer par SMS à un collègue, et ce, en une seule demande vocale. Cette transition serait possible grâceDans un premier temps, ces compétences seraient limitées aux applications natives d'Apple pour commencer, l'entreprise prévoyant de prendre en charge des centaines de commandes différentes. Dans un deuxième temps, elle ouvrira l'accès de Siri aux applications tierces.En effet, pour le journaliste, de nombreuses fonctions IA vont nécessiter au minimum. (Notez que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus pourraient rester sur le carreau car ils ne disposent que d'une puce A16). La même question se pose pour l'iPad !