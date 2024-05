Avec iOS 18 et l’IA, Siri rattrapera-t-il son retard ?

A quand Super Siri ?

A la traine depuis quelques années, l'assistant personnel d'Apple a bien besoin d'un bon coup de fouet -en tout bien tout honneur évidemment. Avec les nouvelles fonctions apportées par l'IA aux systèmes concurrents, Cupertino va devoir présenter de sérieuses innovations si elle veut rester dans la course et booster correctement Siri.Selon nos confrères américains,. Ainsi, la firme californienne testerait en interne plusieurs fonctionnalités liées à l'IA en amont de la WWDC.Le futur Siri serait en mesure de: n'importe quel message (écrit ou oral), mais aussi des textes peu important la taille. Il pourrait donc synthétiser tout contenu et retranscrire des textes via d'autres applications -comme Notes ou Memo.Parmi elles, on note une fonctionnalité de Siri qui offre un. L'utilisateur pourra demander et recevoir un aperçu des notifications récentes via l'assistant virtuel, un peu comme le résumé écrit que l'on peut paramétrer dans le mode Concentration.Apple aurait aussi. Cette nouvelle version de Siri pourrait être basée sur la technologie des modèles de grand langage, similaire à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google).De même, la voix de Siri aurait été nettement retravaillée pour un résultat plus naturel ! Finalement,(et même si Apple se défend d'intégrer un chatbot pour le moment).Lors de la présentation des derniers résultats trimestriels,. Relançant la machine à rumeurs, il a rappelé que la firme investissait énormément de temps et d'efforts dans ce département, avec des annonces à venir enJuste après la confirmation des dates de la WWDC,, parlant d'un(en vo) en utilisant des majuscules sur ces deux mots ce qui nous donne(soiten vo !).Depuis plusieurs semaines, Mark Gurman est confiant et s'attend à ce qu'iOS 18 soit. Le système pourrait disposer d'une technologie d'IA, qui devrait, mais aussi toutes les applications natives de la Pomme.