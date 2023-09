Amazon Prime Video : allez-vous payer un supplément pour retirer la publicité ? (sondage)

Un supplément pour Amazon Prime Video sans pubs

Continuer à investir dans du contenu de qualité

pouvoir continuer à investir et offrir du contenu convaincant et de qualité

Amazon annonce officiellement l'arrivée de publicités sur son service de streaming vidéo, avec la possibilité de payer un supplément pour ceux qui voudraient ne pas voir s'afficher les réclames. La firme indique que, et que la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et l'Australie suivront un peu plus tard, sans annoncer de tarifs en euros pour le moment.Ce changement serait. Les abonnés Prime résidant dans les pays concernés recevront une notification les informant des changements à venir et leur offrant la possibilité d'opter pour la formule sans publicité plusieurs semaines avant la mise en place des réclames.Reste à savoir, et si ces dernières entrecouperont les contenus, ou si elles seront uniquement présentes avant la lecture d'un programme. Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.