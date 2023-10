iOS 17 répare plusieurs bugs (clavier, burn-in)

Des problèmes de claviers

Résolution d'un problème qui peut rendre le clavier moins réactif

La persistance des images à l'écran

peut causer la persistance de l'image d'affichage

En effet, dès le départ, de, notamment la manière dont le clavier ne réagit plus correctement après la mise à jour, en particulier sur les anciens modèles d'iPhone (ce qui est particulièrement vrai sur mon iPhone 12 Pro qui a étrenné toutes les bêtas estivales). Certains utilisateurs ont également signalé avoir des problèmes, même avec les derniers modèles d' iPhone 15 Pro lors de la saisie de longs messages texte.Les notes de version d'iOS 17.1 reconnaissent ce problème et indiquent que le bogue a été corrigé avec la mise à jour, via la mentionIl y a eu un autre bug qui a affecté de nombreux utilisateurs d' iPhone 15 Pro et d' iPhone 15 Pro Max (non il ne s'agit pas du problème de surchauffe). Sur les forums US (notamment ceux de Reddit et d'Apple), on trouve des personnes se plaignant, même s'ils ont été lancés il y a seulement un mois.Apple a également reconnu l'existence d'un problème quisur l'iPhone et qu'il a maintenant été corrigé avec iOS 17.1. Précisons que ce souci n'est pas nouveau sur les smartphones (l'iPhone 14 en était victime aussi) contraignant Apple à chercher un moyen pour protéger les écrans de l’iPhone et de l’Apple Watch. Pour rappel, il s'agit de la, ces derniers subissent des détériorations irrégulières avec le temps, tout ou partie d'une image reste alors en permanence visible -comme un fantôme- alors qu'elle n'est plus affichée à l'écran.