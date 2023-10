Elon Musk veut de nouveaux abonnements payants X (Twitter)

Commel'avait pressenti de son entretien avec Linda Yaccarino -la CEO officielle du réseau-. Le réseau propose actuellement une seule formule payante à 11 euros par mois (9€60 via le site) / 114,99 euros par an. Il serait question de proposer un premier abonnement avec toutes les fonctions et pas de pub du tout, mais aussi un deuxième avec toutes les fonctions mais avec de la pub.Le réseau teste également un accès payant pour tous, juste un dollar par an a priori. Il n'estde savoir si c'est un troisième niveau (qui remplace l'accès gratuit actuel) ou si c'est le prix envisagé pour le deuxième niveau.