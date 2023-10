Twitter / X gratuit, c'est bientôt fini ! Quel sera le prix de l'abonnement ?

Un dollar par an pour le moment !

Une nécessité de trouver des fonds !

Adieu Twitter

Pour le moment, ces derniers doivent payer 1 dollar pour publier des tweets et réagir (commenter, liker, partager).Il semblerait que le montant ne soit pas totalement fixé, le CEO désirant en effet savoir combien les utilisateurs seraient prêts à payer pour X et ce qu'il pourrait inclure ou facturer en option dans le cadre des fonctionnalités proposées.. On se rappelle d'ailleurs que c'est leur nombre qui avait -officiellement- semer le trouble dans le rachat de la plateforme. La réaction a été aussi immédiate que brutale,semble être la réponse pour de nombreux utilisateurs.. Il n'a en revanche pas précisé le montant de cet abonnement (quelques dollars/euros, un faible montant), ni la date d'entrée en application de ce changement de modèle économique. Il estime également que chaque compte devrait être validé avec une carte bancaire.Au delà de la modération (quasiment inexistante) et de la traque des bots, Elon Musk doit trouver des fonds pour faire tourner la machine. En effet, 550 millions de personnes utilisent tous les mois le réseau social et à 1 dollar (au moins) on voit tout à fait ce que cela pourrait apporter dans les caisses. Depuis plusieurs mois, les comptes vérifiés (Twitter Blue) doivent payer l'équivalent de 9,60€ par mois pour avoir accès à plusieurs fonctionnalités et voir leurs publications être mises en avant par l'algorithme.