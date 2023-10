Elon Musk a-t-il commis une fraude dans le rachat de Twitter (X) ?

de nouveaux abonnements pour X

Pour vous

Elon Musk aurait-il commis une fraude lors du rachat de Twitter ?

la SEC a déjà recueilli le témoignage d'Elon Musk à plusieurs reprises dans le cadre de cette enquête malavisée - trop c'est trop

C'est en effet ce qui peut-être déduit du code de l'application. L'offrepourrait être divisée en trois : Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus.Les différences -outre le prix- reposeraient sur les degrés de publicités imposés aux utilisateurs.En revanche, on ne sait pas si le niveau basique serait gratuit ou pas, vu que certaines rumeurs évoquent la possibilité de passer X en accès totalement payant. Pour le moment, rappelons qu'il n'existe qu'un abonnement Blue à 9,60 euros.En effet, laa déposé hier une plainte contre l'homme d'affaires. Le gendarme de la bourse américain soupçonne une fraude lors de l'opération.D'avoir déclaré trop tard auprès de la SEC son acquisition de 9,2% des parts de l'entreprise -faisant de lui l'actionnaire majoritaire.. Telle une anguille évitant un octogone , celui-ci semble esquiver tout rendez-vous (il ne s'est pas présenté à une audience en juin). Il ne restait apparemment que la voie de la plainte pour arriver à lui parler...De son côté, Alex Spiro, l'avocat du patron de Tesla et SpaceX commence à trouver cela un peu trop facile et dénonce une cabale menée contre son client :