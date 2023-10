Le jeu vidéo à l'origine de l'horaire inhabituel de la présentation des nouveaux Mac ?

Apple accélère sur les jeux vidéo

Scary Fast

Monstrueusement Rapide

De nouveaux Mac taillés pour le jeu vidéo ?

Apple aEn effet, alors qu'Apple avait pris l'habitude de débuter ses présentations à 10h heure de Cupertino (soit 19h chez nous), cet événement intitulé(ouen VF) se tiendra à le lundi 30 octobre 17h heure locale, et donc à 1h du matin le mardi 31 octobre en France., avec l'arrivée d'un mode Jeu et du Game Porting Toolkit dans macOS Sonoma, l'accélération matérielle du Ray Tracing au sein de la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ou encore l'annonce de l'arrivée prochaine de titre AAA sur iPhone comme Assassin's Creed Mirage, Death Stranding, Resident Evil Village ou le remake de Resident Evil 4.Selon les informations d'une source de. nos confrères de MacRumors , Apple pourrait avoir choisi cet horaire inhabituel, comme un accord avec un géant japonais du jeu vidéo, que ce soit un constructeur (Sony ? Nintendo ?), ou encore un grand studio ou éditeur, comme Capcom, Sega, Square Enix, Namco, ou bien Konami. Les grandes manœuvres et rachats étant en plein boum en ce moment sur le marché des jeux vidéo, Apple pourrait avoir une petite surprise sous le coude etApple pourrait accompagner ces annonces d'une nouvelle puce M3 reprenant l'accélération matérielle du Ray Tracing et proposant des GPU capables d'étancher la soif de performances des joueurs.