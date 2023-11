Comment va fonctionner Tap to Pay en France ?

L'iPhone, cet objet incontournable de notre quotidien

Tap to Pay sur iPhone, les données de paiement des clients sont protégées par la même technologie que celle qui assure la confidentialité et la sécurité d’Apple Pay

En pratique, comment cela va se passer ?

il suffit de télécharger l’appli dédiée Caisse d’épargne ou Banque populaire, souscrire au contrat et on vous envoie les codes pour activer cette fonctionnalité

Oui mais les frais ?

. Plus pratique (surtout quand on n'a pas pris son portefeuille), tout aussi sécurisé, son utilisation s'est franchement développé avec le Covid. Mais transformer son produit mythique en terminal de paiement est vraiment une étape supérieure pour la firme californienne.Son but est clair :, sans parler de l'effet porteur sur les services. Ce qui ne va pas être neutre, étant donné qu'Apple va être obligée d'autoriser les App Store alternatifs et perdre une partie des revenus en provenances des achats in-app (la fameuse commission).Pour rappel, cette solution vaet d'autres paiements sans contact simplement en utilisant un iPhone compatible (à partir de l’iPhone XS) et une application iOS dédiée.Comme chaque fois,, fondamental dans la conception et le développement de toutes les fonctionnalités de paiement d’Apple. Pour cela, elle rappelle -s'il en était besoin- qu’avecPour payer, les clients pourront utiliser leur carte bancaire, mais aussi un autre iPhone grâce à la puce NFC (avec sa carte bien gardé dans Wallet) ou encore avec leur Apple Watch.-un organisme bancaire (car Apple ne va pas intervenir dans le circuit de l'argent). Il va s'agir des même établissements qui proposent également des terminaux.C'est pourquoi le communiqué d'Apple cite plusieurs banques qui vont prendre en charge de: les banques du groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Épargne et Payplug), Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline. A ces dernières, s'ajouteront prochainement BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer et Stripe la proposeront prochainement.Ainsi les commerçants possédant un iPhone et clients BPCE (par exemple) n’auront qu’àComme l'explique Yves Tyrode, directeur général digital et paiements du groupe BPCE,(d'ailleurs comme le dirait Apple du temps où Facebook n'avait pas d'abonnement, la qualité d'un service se paie toujours).Ainsi les clients professionnels de BPCE vont devoir souscrire à. A cela, il faudra bien évidemment ajouter les différentes commissions déjà existantes. Pour lancer la machine et encourager sans doute à changer de banque, BPCE propose une offre de lancement sans frais jusqu'au 31 mars 2024.