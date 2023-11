Le Replay 2023 d'Apple Music est disponible (quelles sont vos stats ?)

Apple Music Replay 2023

Ecouter

Un Replay plus dynamique depuis 2022

Pour rappel, une liste de lecture du même nom est également disponible toute l'année sur l'application dédiée Apple Music tout en bas de la sectionet mise à jour chaque dimanche tout au long de l'année.Bien qu'il soit tout à fait possible d'en profiter sur un ordinateur oui une tablette,avec son interface dynamique au format portrait, rappelant les publications en vidéo des différents réseaux sociaux.Une fois votre identifiant et mot de passe renseignés,(68569 de mon côté), le nombre de morceaux différents (990), mais aussi votre hymne de l'année ( Punkt par Bar Iltalia, certainement suivi de près par In the Stone de The Good Sax cette année), l'artiste et l'album le plus écouté ( Josh Rouse avec l'excellent album The best of the Rykodisc Years), ainsi que le genre le plus diffusé (Alternative adulte dans mon cas, en tout bien tout honneur).La page principale permet de consultercomme le nombre d'artistes (377) et d'albums (273), ainsi que les listes de lecture les plus jouées. N'hésitez pas à partager avec nous les statistiques de votre Replay 2023 dans les commentaires ci-dessous.