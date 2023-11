Quelles nouveautés pour la dernière bêta d’iOS 17.2 ?

Notifications « Alertes par défaut »

Dans l’application Réglagles > Sons et vibrations, on trouve une nouvelle section(non traduit pour le moment), qui vous permet-en dehors des SMS, des alertes par courrier et des alertes de calendrier, qui possèdent déjà des options de personnalisation.Il est enfin possible d’enlever cette horripilante sonnerie de rappel, ou de changer le son. De même, on peut désactiver le retour haptique allant de pair ou le moduler (soit en optant pour l’une des propositions de Cupertino, soit en créant la sienne).Aussi il est fort à parier qu’elles ne devraient pas arriver avec iOS 17.2 ! Il faudra également attendre un peu pour jouer avec les Playlists collaboratives, et écouter plus facilement de la musique avec ses proches. Cette fonction vient s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.. Ils pourront suivre des émissions individuelles, les télécharger automatiquement et être informés des nouveaux épisodes dès leur sortie.. La firme envisage en effet une sérieuse refonte de son app TV, et les contenus pourront être achetés directement dans l'application. Mais pour l'instant, le changement n'a pas réellement été mis en œuvre.Elle se trouvait précédemment dans l’onglet Général > Informations > Couverture. Elle est désormais directement accessible dans Général. On y trouve toujours les informations AppleCare pour son iPhone et les appareils connectés tels que l' Apple Watch et les AirPods Sous Général > Informations, on trouve uneEnfin, pour les heureux possesseurs d’un iPhone 15 , la dernière bêta affiche un nouveau message lorsque le câble USB-C lorsqu’on utilise un produit moins performant(Apple recommande un cable USB-C 3).