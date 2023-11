L’iPhone redonne la parole à ceux qui l’ont perdue avec iOS 17

The lost voice

C'est l'histoire de, une maladie des muscles -une myopathie. Cette dernière provoque uneprogressive à partir du visage, des épaules et des bras, qui peut conduire à l'incapacité de parler, de se nourrir ou, dans certains cas, de cligner des yeux.Pour ce Néo-zélandais, c'est sa voix qu'il a perdue et qu'il retrouve grâce à iOS 17 dans une vidéo très personnelle appelée. Il raconte son quotidien, quand il a commencé à utiliser un fauteuil roulant en 2013 et, plus tard, quand il a pris conscience desMais il dit aussi comment il effectue certaines opérations -comme appeler un service vocal, celui de sa banque- grâce à la fonction. Il y voit la possibilité pour toute personne ayant un trouble de la parole d'utiliser Voix personnelle comme unApple prévoit la possibilité de, afin de pouvoir continuer à communiquer avec son entourage personnel ou professionnel. Il peut s'agir d'une voix d'emprunt (un proche) ou de la sienne (si jamais on est habitué aux laryngites par exemple).Disponible dans la toute première version bêta d'iOS 17, les développeurs peuvent commencer à tester cette nouveauté en. Pour cela, le processus consiste à parler à haute voix en énonçant des phrases. On devra parler calmement et posément, à volume constant en tenant son iPhone pas trop loin de sa bouche.En effet, l’apprentissage ne sera cependant possible qu’en se trouvant dans un endroit calme avec très peu (voire pas du tout) de bruit de fond. Il faudra aussi prévenir son entourage qui pourrait se poser des questions...Suite à ce processus,. Apple n'y aura pas accès ! Une fois cela fait, il suffira d’utiliser Live Speech, et permettra alors de parler dans FaceTime, Téléphone !