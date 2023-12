iPhone 16 : enfin une amélioration radicale pour Siri (et un meilleur micro) ?

iPhone 16 : une meilleure oreille pour Siri ?

Siri enfin boosté à l'IA ?

Alors que les iPhone 15 sont encore tout chauds, la prochaine génération fait déjà parler d'elle. Ainsi, le souvent bien renseigné Ming-Chi Kuo a récemment indiqué, après avoir bien briqué sa boule de cristal et surtout consulté ses sources auprès des chaines de distribution, queCes nouveaux microphones fournis par AAC et Goertek (avec une hausse du tarif des pièces de 100 à 150% bénéficiant ainsi à ces entreprises) offriraient selon ses informationsCe meilleur microphone ne serait que le premier maillon de l'évolution de Siri à venir. Selon le leaker, Apple pourrait offrirPour cela, Cupertino s'appuierait sur les travaux de l'équipe œuvrant sur SiriLes prochains iPhone, et certainement le reste de la gamme à venir, pourraient ainsi non seulement mieux comprendre les requêtes des utilisateurs grâce à un microphone optimisé, mais égalementet pourquoi pas intégrer une fonction conversationnelle, à l'image de Chat-GPT.Reste à savoir. Parfois, certaines réponses sont déjà un peu trop longues et l'envie de couper le sifflet à l'assistant se fait pressante. D'un autre coté, cela pourrait permettre d'enchaîner plusieurs questions afin de mieux cerner un sujet ou d'obtenir une réponse plus précise (ou tout simplement une réponse, sans se voir conseiller de se rendre sur le net afin de dénicher soi-même les informations demandées). Cupertino n'a pas encore dévoilé ses plans sur le sujet. Cette technologie pourrait alors venir épauler Siri et lui redonner un peu de couleur face à la concurrence, ce dont l'assistant de la pomme a bien besoin.