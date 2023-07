Apple planche sur un concurrent à ChatGPT, mais ne sait pas quoi en faire

Apple GPT en approche

Ajax

Apple GPT

Un produit difficile à associer à l'image d'Apple

Apple GPT

(et d'autres dont LLaMA 2 de Meta , il y a foule sur ce marché). Selon les sources proches du projet qui se sont confiées au très bien informé Mark Gurman de Bloomberg , la plateforme dénomméeen interne s'appuierait sur le framework Jax de Google permettant de développer des algorithmes d'apprentissage automatique afin de créeret de nombreuses applications au sein de ses différents systèmes s'appuient sur des algorithmes d'apprentissage automatique et le Neural Engine de la firme. Toutefois, Appel semble avoir du mal à faire progresser certains pans, dont Siri, sans nourrir son assistant virtuel à outrance des informations de ses utilisateurs. Ainsi,. L'outil serait mis à profit pour l'élaboration de prototypes de produits et pour résumer des textes. Bref, rien de fou, et d'inaccessible aux IA concurrentes.et semble surtout plancher sur l'angle d'attaque permettant de faire profiter ses clients de ces outils. Craig Federighi et John Giannandrea chapeauteraient le projet, mais il y aurait des désaccords entre les deux hommes. L'IA pourrait par exemple être utilisée au sein d'un programme de coaching santé dénommé Quartz analysant les données de Santé, ainsi que dans l'éventuelle Apple Car.