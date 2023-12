Ces deux nouveautés d'iOS 17 sont repoussées à 2024

iOS 17.2 : deux nouveautés repoussées à 2024

Rendez-vous pris pour iOS 17.3

Alors qu'elles étaient présentes au sein des bêtas d'iOS 17.2,Apple n'a pas donné d'explication détaillée mais la firme a certainement eu besoin de peaufiner l'expérience utilisateur offerte par cette fonctionnalité attendue. Pour rappel, cette fonction offre à plusieurs personnes la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tous les participants pourront ainsi contrôler la musique depuis leur appareil, y compris s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.. Apple avait alors indiqué travailler avec les chaines d'hôtellerie et les fabricants de téléviseurs afin de démocratiser l'usage d'AirPlay dans les hôtels en simplifiant la configuration. LG avait alors été le premier constructeur à annoncer l'arrivée avant la fin de l'année de modèles Pro Centric compatibles avec cette nouvelle fonction . Lorsqu'un hôtel en sera équipé (aux US dans un premier temps), il suffira de scanner un QR Code qui s'affichera à l'écran pour connecter votre iPhone au réseau de l'hôtel et pouvoir diffuser son contenu sur le grand écran via AirPlay 2.Apple ne devrait pas tarder à délivrer sa première fournée de bêta pour iOS 17.3., mais il faudra patienter jusqu'au déploiement de la verrions finale pour en avoir le cœur net. Vous pouvez consulter notre article listant les nouveautés d'iOS 17.2 qui sont d'ores et déjà disponibles.