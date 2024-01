Comment lire le nouvel indice de durabilité des smartphones ?

Que comprend la note de durabilité ?

Tableau BFM

Trop complexe à déchiffrer ?

Désormais, plusieurs catégories de produits -y compris les smartphones- devront afficher une. Cette dernière est censée éclairer le choix des utilisateurs en soulignant le-ou pas- d'un appareil.Mais cet indice est un peu plus complexe à lire que le précédent. Tout d'abord, il s'agit en réalité d'uneaxée autour de trois caractéristiques : évidemment. Dans un second temps, ce total est tout simplement ramené à 10 pour plus de lisibilité et de cohérence avec la précédente note.D'après BFM,, pour affiner l'appréciation. Par exemple, la fiabilité repose sur la résistance d'un produit (par exemple l'indice IP), la maintenance, les garanties et les process qualités (les tests internes, le SAV...).Dans cette démarche, on note queOn se souvient des problèmes liés au. En 2017, Apple avait introduit une fonctionnalité qui limitait le processeur dans certains cas afin de préserver la batterie des iPhone. N’ayant pas été expressément avertis de l'existence de cette dernière, de nombreux utilisateurs s'étaient sentis trompés et avaient attaqué la firme californienne en justice.. D'autant que certains critères sont davantage mis en avant que d'autres et qu'on ne sait pas trop comment elle sera présentée par les revendeurs (avec le détail ou pas ?). D'autres pourraient regretter le côté fourre-tout de cette dernière.D'ailleurs, au niveau européen, il existe encore quelques difficultés. En effet, la France fait à nouveau cavalier seul et souhaite remplacer en 2024 l’indice de réparabilité par ce nouvel indice de durabilité intégré à la loi antigaspillage D'après, la version française a été refusée en l'état par la Commission européenne. Cette dernière estime qu'il n’est... Elle aurait d'ailleurs bloqué les arrêtés d'application jusqu’en février prochain, demandant à la France de retravailler ces textes.