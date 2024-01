Ce support d'iPhone Belkin suit automatiquement vos mouvements à 360° !

Belkin Auto-Tracking Stand Pro

5 heures d'autonomie sur batterie

Le nouveau support Belkin Auto-Tracking Stand Pro met à profit le framework DockKit, une nouveauté d'iOS 17 permettant aux accessoires d'utiliser l'analyse et le suivi du sujet du système. A l'image de la fonction Cadre centré,L'appairage se fait via NFC et le support est compatible MagSafe, permettant non seulement de maintenir l'iPhone en place, mais également de le recharger à 15W.L' Auto-Tracking Stand Pro sera livré avec une alimentaient de 30W et pourra fonctionner en filaire grâce à un port USB-C. Un bouton permet d'activer/désactiver le suivi (une LED indique l'activation du système), et. Le support fonctionne avec de nombreuses applications, dont FaceTime, Instagram, TikTok, ou encore WhatsApp.L'accessoiriste profite également du salon pour annoncer l'arrivée prochaine de nouvelles versions de certains de ces accessoires (dont le 3-en-1 BoostCharge Pro). Cette norme permettant de profiter des mêmes avantages (fixation magnétique, recharge sans fil en 15W) sans avoir à payer de dîme à Apple pour obtenir la certification, nous pouvons espérer des tarifs un peu moins élevés.