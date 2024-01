Des masques qui absorbent le bruit des conversations chez le Français Skyted !

Des masques révolutionnaires chez Skyted

Notre solution d'absorption du bruit basée sur l'aérospatiale rendra les appels vidéo et vocaux privés et discrets dans les avions, les trains, les taxis ou les voitures de tourisme. La solution de Skyted est idéale pour les travailleurs et les voyageurs, partout où ils ont besoin d'avoir une conversation privée. Peu importe l’affluence du lieu public où ils se trouvent, ils peuvent désormais parler en silence et avec l'assurance que personne à proximité ne peut entendre leur conversation.

Une technologie issue de l'aéronautique

Que ce soit dans les transports ou dans la rue,(ou que celles des autres usagers puissent ne pas vous importuner, un doux rêve que l'on adorerait se voir concrétiser). La firme Française Skyted, dirigée par Stéphane Hersen, ancien vice-président d'Airbus, et soutenue par l'ONERA, l'Agence spatiale européenne et Airbus, pense avoir trouvé la parade et présente au CES de Las Vegas ses masques silencieux Mobilité et Hybride, pour les joueurs et les voyageurs permettant de rester connecté en toute discrétion grâce à la technologie No Noise In, No Voice Out.Selon la firme fondée en 2021 par Stéphane Hersen,, afin d'offrir des conversations claires dans un environnement bruyant grâce aux microphones intégrés, le tout sans causer de perturbations ni être entendu par les personnes à proximité. Skyted a mis à l'épreuve sa technologie avec plusieurs compagnies de transport à travers le monde et propose une carte ferroviaire interactive montrant les tests de connectivité effectués par Skyted sur plusieurs continents le long de 15 000 kilomètres de voies ferrées sur plusieurs applications dont Zoom, Teams et Google Meet.Une campagne Kickstarter lancée hier et dont l'objectif de 8 031euros est d'ores et déjà largement atteint (51 556 euros récoltés à l'heure d'écrire ces lignes) propose(le modèle à 199 dollars est déjà épuisé) avec de premières livraisons prévues pour décembre 2024.