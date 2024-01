Qu'attendre d'iOS 17.3 sur l'iPhone ?

iOS 17.3 en approche ?

Protection en cas de vol de l'iPhone

Protection en cas de vol de l’appareil

Une double authentification code + Face ID (ou Touch ID) est obligatoire pour :



- l'affichage des mots de passe ou des clés d'accès stockés dans le trousseau iCloud,

- la demande d'une nouvelle Apple Card,

- la désactivation du mode perdu,

- l'effacement de tout le contenu et des paramètres,

- l'utilisation des méthodes de paiement enregistrées dans Safari.

Un nouvel écran à l'installation de la bêta

particulièrement sensibles

Musique : playlists collaboratives

. Ces dernières ont du corriger les bugs de la bêta 2 , qui a tout de même briqué certains iPhone (bloquant sur un écran avec une boucle infinie) et qui a du être retirée des serveurs.Au menu, iOS 17.3 n'apporte que deux changements, mais de taille. Cette version sera. Il faudra désormais attendre iOS17.4 pour les nouveautés, voire regarder du côté d'iPadOS 17.4 qui devrait sortir en même temps que les nouveaux iPad Pro M3 (enfin c'est ce que prétend Mark Gurman).En effet, Apple propose une nouvelle protection de l’ iPhone et surtout de ses données, si jamais il venait à être volé et qu’un tiers obtenait le code d'accès de l'appareil. Une deuxième condition apparaît, plus difficile à obtenir que la première !Ainsi, lorsque laest activée,obligatoire en supplément du code de sécurité, et ce, pour certaines actions prédéterminées.A cela, Apple a rajouté, telle que la modification du mot de passe du compte d'identifiant Apple associé à l'iPhone. Dans ce cas, il faudra en plus. En pratique, l'utilisateur devra s'authentifier avec Face ID (ou Touch ID), attendre une heure et s'authentifier à nouveau avec Face ID (ou Touch ID).Apple a déclaré qu'elle prévoyait depour clarifier le fonctionnement de la fonctionnalité.A noter que l'option sera disponible sur, y compris l'iPhone XS et les versions ultérieures.Apparues brièvement,. Le code vu par nos confrères américains indique que ce retrait serait motivé par desMais avec cette bêta, elles reprennent à nouveau leur jeu de cache-cache. Pour rappel, cette fonction devait s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.