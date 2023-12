ChatGPT met 15 secondes pour rédiger un projet de loi !

Une compétence de plus au CV de ChatGPT

En effet, on apprend dans la presse qu’un conseiller municipal de Porto Alegre (au Brésil) s’est fortement appuyé sur l’IA conversationnelle pour rédiger son dernier projet de loi. Il s’agissait tout particulièrement de résoudre, et ce, dans une ville qui compte plus de 1 300 000 habitants.Apparement, cela n’a pris que quelques secondes à ChatGPT pour rédiger un texte en bonne et due forme ! D’après l’élu Ramiro Rosário, il n’aurait en effet mis que).Comme le rapporte leDans des conditions de travail très complexes, il a précisé qu’il ne voulait pas rester inactif face à cette urgence du moment.Aussi, cet autodidacte passionné de technologies a donc décidé de faire un test par curiosité et qu’il en a été plutôt satisfait ! On peut se douter que l’élu a relu et modifié la copie proposé,En effet, l’IA a suggéré deux idées inédites : la première étant de fixeret, à défaut de remplacement,. Notons que la proposition de l’assistant ChatGPT a été adoptée à l’unanimité des 36 membres du conseil municipal.