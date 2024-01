Comment configurer les alertes neige, pluie et verglas sur l'iPhone

Comment activer les alertes

Toujours autoriser l'accès à sa position

Activer les notifications

Les notifications de l'app devront être autorisées.

Alertes critiques

Sur l' iPhone , l'application Météo peut donner dessur les températures élevées et basses, les conditions exceptionnelles, la direction et la vitesse du vent, mais aussi les précipitations, la neige ou le verglas. Ainsi, elle peut également être. La première et la plus rapide consiste àetEn cliquant sur, une nouvelle fenêtre apparaît pour. On trouve aussi d'autres liens utiles, notamment sur la gestion des données personnelles liées à la localisation.La deuxième -plus fastidieuse- est de se rendre danset cliquer surpour autoriser la localisation en continu etEnsuite, il suffira d'en cliquant sur le bouton en bas à droite (la petite liste), et celui en haut à droite (les trois points dans un cercle). A ce niveau, il est possible de cocherou de choisir plusieurs lieux parmi ceux placés en favoris.Par la suite,de l' iPhone en fonction des préférences, qui elles-aussi peuvent être personnalisées dans l'app Réglages.. Celle-ci émet un son même lorsque votre téléphone est en mode silencieux dans Réglages > Météo > Notifications > Autoriser.