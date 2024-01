Une 1ère bêta pour iOS 17.4 et iPadOS 17.4 ! (le sideloading en approche ! )

Les premières mesures du DMA en approche ?

Il ne reste plus qu'àpour découvrir lesquelles des nouveautés présentées ce soir sont disponibles ! Et surtout savoir ce que cette mise à jour de bêta signifie réellement. Nous les détaillerons dès que nous les aurons installées.Normalement,afin de se mettre en conformité avec l'entrée en vigueur du DMA. Cela passera par l'autorisation des téléchargements auprès des magasins alternatifs, le montant réduit (mais toujours là) de la commission, et, peut-être des modifications sur les navigateurs et les moteurs de recherche par défaut sur l'iPhone.On vous rappelle queet que certaines sont plus ou moins rapide à se lancer. Il faudra sans doute patienter, car on n'a même plus accès à notre compte développer (ça bouchonne un peu plus ce soir).