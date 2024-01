Fortnite de retour sur iPhone via un Epic Store en Europe !

Fortnite de retour sur les iPhone...en Europe

Un Epic Store sur les iPhone européens

Ce n'est que le début !

Depuis l'affaire Epic vs Apple, il existait plusieurs moyens de jouer à Fortnite sur les iPhone, en passant par GeForce Now, ou encore via le Xbox Cloud Gaming (qui proposait de joueur à ce titre en particulier sans avoir besoin de souscrire un abonnement). Evidemment, ces solutions n'étaient que des pis-aller et Epic préfèrerait pouvoir proposer son jeu sans devoir passer par une solution tierce.Epic l'annonce officiellement via une publication sur X,. Cette boutique alternative tenue par Epic proposera donc certains jeux, dont, évidemment, le très lucratif Fortnite. Attention toutefois, la pointilleuse Apple compte bien garder la main sur les boutiques alternatives qui seront proposées sur ses plateformes, et pourrait donc encore mettre des bâtons dans les roues d'Epic, pou rune raison ou pour une autre.Epic ne devrait pas être la seule firme à se lancer dans cette aventure, et, à l'image des nombreux lanceurs qu'il faut installer sur un PC (et dans une moindre mesure sur Mac), comme Steam, l'Epic Games Store, l'App Xbox, GoG Galaxy, Battle.net de Blizzard, ou encore Ubisoft Connect.(avec en première ligne, ceux qui appréciaient la simplicité d'avoir une boutique unique),(quelle drôle d'idée ^^).