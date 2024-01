Apple en a gros ! Le bêtisier des meilleures piques contre le DMA !

Une expérience utilisateur moins intuitive (Petite mise en bouche ! On commence léger...)



Ce changement est le résultat des exigences du DMA et signifie que les utilisateurs de l'UE seront confrontés à une liste de navigateurs par défaut avant d'avoir la possibilité de comprendre les options qui s'offrent à eux. (Là j’ai un doute, mais je pense que ce n’est pas un compliment pour nous, les utilisateurs !)



un impact négatif sur l'expérience utilisateur, y compris sur les performances du système et l'autonomie de la batterie (Et après, il faudra pas se plaindre d'un nouveau BatteryGate...)



Apple introduit de nouvelles mesures de protection qui réduisent -mais n'éliminent pas- les nouveaux risques que le DMA pose aux utilisateurs de l'UE . (Ah, mais si les procédures sont plus complexes, c’est pour nous protéger !)



Les menaces inévitables accrues à la vie privée et à la sécurité que ce règlement apporte (ça c’est cadeau pour Margrethe Vestager)



Les nouvelles options de traitement des paiements et de téléchargement des applications sur iOS ouvrent de nouvelles voies aux logiciels malveillants, à la fraude et aux escroqueries, au contenu illicite et nuisible, et bien d'autres menaces à la vie privée et à la sécurité. (Winter is coming!)



Les nouvelles options pour les applications européennes des développeurs créent de nouveaux risques pour les utilisateurs d'Apple et leurs iPhone (Au cas où vous n'auriez pas compris la phrase précédente...)



Apple ne sera pas en mesure d'émettre de remboursements et aura moins de capacité à soutenir les clients qui rencontrent des problèmes, des escroqueries ou des fraudes (Le bureau des réclamations est fermé !)



Plus d'opportunités pour les mauvais acteurs de voler des informations financières sensibles (Et ça sera la faute de Bruxelles !)