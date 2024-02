Bruxelles donne raison à Apple ! Pas d'interopérabilité pour iMessage !

Pas d'interopérabilité pour iMessage

contesté le régulateur de la concurrence de l'UE qui a étiqueté ces services comme des services de plate-forme de base en vertu de la DMA

Dans sa décision du 5 septembre 2023. la Commission a estimé que les demandes de réfutation présentées par Apple et Microsoft méritaient une analyse approfondie.



Après une évaluation approfondie de tous les arguments, en tenant compte des rapports des parties prenantes concernées, et après avoir entendu le comité consultatif sur les marchés numériques, la Commission a conclu qu'iMessage, Bing, Edge et Microsoft Advertising ne sont pas considérés comme des services de gardiennage (ndlr : gatekeepers)



La Commission continuera de suivre l'évolution du marché en ce qui concerne ces services, en cas de changement substantiel. Les décisions n'affectent en aucune façon la désignation d'Apple et de Microsoft comme gardiens le 5 septembre 2023 en ce qui concerne leurs autres services de plate-forme de base.

Sideloading et RCS !

Comme prévu, Bruxelles a rendu sa réponse dans les temps, il faut dire qu'elle était tout de même pressée de le faire avant le 6 mars, date d'entrée en vigueur du DMA.Cela veut également dire que le nombre d’utilisateurs actifs d’iPhone en Europe est bien largement en deçà de celui de smartphones Android.Depuis le début du mois de septembre,afin de déterminer si ces services doivent ou non se conformer au nouveau règlement DMA. Jusqu’à présent, les deux firmes ont en effetMais pour en arriver là, les enquêteurs ont obtenu -non sans peine-et quelques réponses précises sur les besoins particuliers ou l'intégration d'iMessage au sein de l'écosystème et des revenus d'Apple. Notons au passage qu'Apple n'est pas la seule à avoir reçu une bonne nouvelle aujourd'hui : Microsoft également se trouve dans la même situation.. Fin janvier,, et -plus largement- à la façon dont l'App Store et les applications vont fonctionner dans l'Union européenne. Cela inclut: l'autorisation du sideloading, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites, et la nouvelle taxe).). La fonctionnalité devrait être lancée via une mise à jour logicielle. On sentait alors une grosse pression des régulateurs de l’UE (qui considéraient qu'iMessage doit être soumis au DMA) et des firmes concurrentes comme Google et Samsung (il va falloir d'ailleurs penser pour elles à se recycler en matière de boutades, mais on leur fait confiance là dessus).Mais à présent, se défendant d'être un Gatekeeper, les régulateurs lui ont donné raison avec un nombre d'utilisateurs en Europe en deçà des seuils. Mais il reste toujours le problème de sa boutique d'apps et la date d’entrée en vigueur du DMA approchant, Apple continue de préparer les grands changements de l’App Store !