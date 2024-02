Signal permettra de ne pas divulguer votre numéro de téléphone

Signal pourra partager un nom d'utilisateur...

...plutôt que votre numéro de téléphone

En d’autres termes, il faudra absolument connaître votre nom d’utilisateur unique et exact afin de démarrer une conversation avec vous sur Signal. Et Signal ne fournit pas de répertoire consultable de noms d'utilisateur.

Le programme qui mise sur la confidentialité des échanges va enfin permettre de ne pas divulguer votre numéro de téléphone avant d'échanger avec un autre utilisateur. Même si l'App affiche le profil de l'utilisateur qui souhaite vous contacter, que ce soit par message ou pour les appels audio et vidéo, permettant ainsi de décider de poursuivre ou non la communication,Au sein de sa dernière bêta, . Par défaut, le numéro de téléphone ne sera plus visible au sein de l'interface, sauf pour ceux qui ont déjà enregistré votre numéro au sein de leur contacts. Il sera désormais possible d'opter pour un nom d'utilisateur (et de le changer à volonté), et il faudra que ce dernier soit connu d'un autre utilisateur pour que ce dernier puisse vous joindre. De plus, Signal ajoute que l'App ne proposera pas d'effectuer une recherche par nom d'utilisateur. Selon Randall Sarafa, chapeautant la division produits chez Signal :. Le programme nécessite 142,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minimum. Notons que l'App est également disponible sur le Vision Pro.