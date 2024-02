Motorola veut enrouler un smartphone autour de votre poignet !

un bracelet high-tech

la folie du plastique

c'est un moyen pour Motorola de montrer que nous savons innover et industrialiser ce processus

On va donner la possibilité à l’utilisateur de multiples usages, on veut vraiment créer la différenciation, montrer que Motorola est dans la course

Image BFM

Motorola propose envisage doncA plat, son aspect rappelle les designs caractéristiques de la société mère de Motorola, Lenovo. En revanche, le revêtement au dos est en tissu afin d'être en contact avec la peau, quand on le porte façon bracelet.Pour permettre ce petit tour de gymnastique,(puisqu'il est impossible de les plier). Séparées mais reliées entre elles, elles autorisent la création de cet effet bracelet. Les ingénieurs ont dû repenser leur agencement, étant donné qu'une batterie traditionnelle ne peut être pliée.L'écran est, quant à lui, en plastique. Selon Camille Castinel, directrice de la communication et du marketing chez Motorola Mobility,Le but est de