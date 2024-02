Une semaine d'autonomie pour cet énorme smartphone Energizer !

Un gros smartphone peutt en cacher un autre

La firme Avenir Telecom (basée à Marseille) avait fait le buzz lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone en 2019 avec. Suite à la présentation sous le regard amusé du public, la firme avait proposé un financement participatif pour ce P18K Pop,, qui c'était alors soldé par un échec aussi imposant que l'appareil, avec seulement 1% du financement total récolté, et 7 personnes emballées par le pack Early Bird à 491 euros.La société ne s'est pas découragée pour autant, et revient cette année à la charge, toujours au MWC,. L'appareil, qui mesure 27,8mm d'épaisseur pour 570 grammes sur la balance, est ainsi capable de puiser dans cette gigantesque batterie (un iPhone 15 Pro Max culmine à 4422mAh à titre de comparaison) afin d'offrir une autonomie en appel de 122 heures (soit un peu plus de 5 jours tout de même), et de 2 252 heures en veille (soit presque 94 jours).Outre cette batterie gargantuesque,(bien que ce ne soit évidemment pas le but de ce smartphone, la 5G n'étant par exemple pas prise en charge), avec une puce MediaTek MT6789 épaulé par 8 Go de RAM (tout de même), 256 Go de stockage et un écran LCD 1080p de 6,78 pouces.Le constructeur évoque, et annonce une certification IP69 (résistance à une immersion d'un mètre pendant 30 minutes et au nettoyage à haute pression) afin d'attirer les baroudeurs. Il faudra compter environ 1H30 pour faire le plein de votreappareil grâce à la charge rapide en filaire culminant à 33W.