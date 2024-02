La Commission étudie la suppression des web apps par Apple dans iOS 17.4

la fin annoncée des web apps

Une possible enquête de la commission européenne

les mises en conformité de tous les gatekeepers, y compris Apple. Dans ce contexte, nous examinons en particulier la question des applications web progressives et pouvons confirmer l'envoi des demandes d'informations à Apple et aux développeurs d'applications, qui peuvent fournir des informations utiles pour notre évaluation.

Actuellement, le système permet aux possesseurs d'un iPhone (ou d'un iPad ) d'accéder à un site internet directement depuis leur écran d'accueil. Mais il ne s'agit pas d'un simple raccourci. En créant une(PWA), le lien devient une sorte de mini application et permet d'accéder à de nouvelles fonctions, dont l'envoi de notifications push ou encore l'accès hors ligne.. En outre, on trouve une fenêtre qui semble indiquer une démarche volontaire d'Apple et non un bug.En effet, pour fonctionner, une web apps nécessite notamment la création d'un assistant de service de Safari, le navigateur propriétaire d'Apple. Mais avec l'entrée en vigueur du DMA, Apple ne pourra plus imposer son logiciel par défaut aux utilisateurs.. Aussi, la Commission Européenne a envoyé des questionnaires aux développeurs la semaine dernière afin de déterminer l'impact du changement, voire justifier une enquête approfondie.Dans ce cas et au vu du calendrier imparti, cette dernière pourrait survenir. Mais elle pourrait exiger rapidement des garanties de la part d'Apple en fonction des premiers éléments en sa possession, pour ne pas mener d'investigations.Dans leDe son côté,, faisant valoir que les navigateurs tiers utilisés avec les web apps en Europe pourraient exposer les utilisateurs à des risques anormaux en matière de sécurité et de confidentialité. Elle estime d'ailleurs que les ajustements n'affecteront qu'un petit nombre d'utilisateurs (là on en est moins sûr...).