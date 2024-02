Quels sont les bugs corrigés par iOS 17.4 ?

- Corrige un problème où les photos de contact sont vides dans Localiser



- Résout un problème pour les utilisateurs de double SIM lorsque le numéro de téléphone passe du numéro principal au secondaire et est visible pour un groupe auquel ils ont envoyé un message

ET un petit récap non exhaustif

(le seul moyen pour Apple de les reconnaitre ouvertement c'est bien de dire qu'ils sont corrigés), à commencer notamment par les soucis liés à Localiser ou ceux touchant les utilisateurs de la double SIM :(pour avoir le détail, il faut aller ici ). Par exemple, ne figurent pas toutes les modifications liées à la mise en conformité au DMA, qui ne concernent pas tous les utilisateurs de par le monde !- Lapermet désormais d'ajouter des chansons que vous avez identifiées à ses listes de lecture et à sa bibliothèque Apple Music, ainsi qu'à Apple Music Classical- La protection contre les appareils volés prend en charge l'option d'une sécurité accrue dans tous les endroitsdans les paramètres montre le nombre de cycles de la batterie, la date de fabrication et la première utilisation sur les modèles d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Pro- L'identification d'appel affiche- Lesfournissent des informations fiables pour l'état de la commande, les notifications de vol, les alertes de fraude ou d'autres transactions auxquelles vous choisissez- Lesvous permettent de payer avec Apple Cash chez les commerçants qui n'ont pas encore Apple Pay en tapant votre numéro dans Wallet ou en utilisant