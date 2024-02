SetApp ouvre un magasin d'apps alternatif pour l'iPhone et l'iPad

Un magasin d'applications alternatif pour iOS et iPadOS

Nous sommes en train d’ouvrir une nouvelle voie pour l'industrie du logiciel vers un écosystème d'applications meilleur et plus diversifié. Cela offrira aux clients plus de choix et une expérience utilisateur premium

Comme annoncé il y a quelques mois,, et ce comme le prévoient les nouvelles réglementations européennes. Setapp propose déjà uneMais ce nouveau magasin d'applications mobiles permettra aux utilisateurs d'accéder aux applications Setapp universelles sur d'autres appareils, ainsi qu'une série d'applications nouvelles au catalogue Setapp, fruit du travail d'une trentaine de développeurs.Pour le moment,. Notons que, législation oblige, ce magasin ne sera disponible que dans l'Union européenne., a déclaré Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de MacPaw.Pour rappel, Setapp est unSetapp donne accès à une bibliothèque logicielle de plus de 240 applications pour un seul abonnement mensuel, parmi lesquelles on retrouve CleanMyMac X, Setapp, ClearVPN et bien d'autres produits.