CleanMyPhone : l'App Gemini change de nom et fait le ménage dans vos photos

Gemini devient CleanMyPhone

Plusieurs modules pour faire le ménage

chambre

CleanMy®Phone : Nettoyeur Macpaw Way Ltd Télécharger

L'éditeur ukrainien MacPaw change le nom de l'App Gemini en CleanMyPhone et(à ne pas confondre avec certains logiciels proches du malware, CleanMyMac peut rendre de fiers services et ne présente aucun danger). La comparaison s'arrête là car l'App CleanMyPhone ne permettra de faire le ménage que dans les photos présentes sur vos iPhone et iPad.Après un traitement en local qui dépendra du nombre de photos sur votre appareil et de la puissance de ce dernier, les deux premiers modules vous permettront de faire rapidement le tri. Le module Nettoyer classe ensuite les photos à trier au sein de plusieurs sections, dont les clichés flous, mais également les photos issues d'autres Apps et services, comme les captures d'écran, WhatsApp, TikTok, Instagram ou encore Snapchat.Le module Organiser permet quant à lui deDans un module comme dans l'autre, l'interface permet ensuite de consulter puisNotons que(qui pourra sembler un peu hors propos)Depuis iOS 16, l'App Photos d'Apple dispose d' une fonction intégrée regroupant les doublons , ce qui rend l'usage de ce genre de logiciel moins intéressant.Il faudra tout de même prendre garde à la sélection opérée par l'algorithme car, comme pour Photos, les doublons proposés par CleanMyPhone n'en étaient pas forcément tous, tout comme les clichés flous.L'App nécessite 80,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minimum. Après une période d'essai gratuite, il faudra opter pour un abonnement d'un an à 29,99 euros, ou(9,99 dollars par mois si vous utilisez uniquement les Apps sur Mac).