Netflix envoie Apple Arcade en enfer en proposant Hades sur iPhone le 19 mars !

Hades débarque sur iPhone le 19 mars via Netflix

Mieux qu'Apple Arcade ? (Oui !)

Salué tant par les critiques que par les joueurs,. C'estdont le catalogue s'étoffe au fur et à mesure de nombreux titres de qualité et par rapport auquelCe roguelite sera capable de vous accaparer pendant de nombreuses heures avec sa narration qui pousse à aller toujours plus loin afin d'en connaître davantage sur, mais également de débloquer de nouveaux pouvoirs, des armes et des modifications esthétiques.. Bref, c'est un grand jeu. Si vous disposez d'un abonnement à Netflix, je ne peux que vous conseiller de lancer une partie dès le 19 mars prochain. Il faudra toutefois que les contrôles tactiles soient vraiment réussis pour ne pas vous pousser à connecter une manette afin de profiter comme il se doit du jeu.Pour jouer à la version d'Hades proposée par Netflix,. Hades devrait être jouable dès le 19 mars prochain (l'App Store indique le 20 mars, mais Netflix communique bien sur une sortie le 19) et nécessitera 3,7 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minimum.Pour rappel, Netflix avait ajouté le jeu Kentucky Route Zero d'Annapurna Interactive et Twelve Minutes fin 2022, puis plus récemment Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, un bon vieux beat'em all (testé et approuvé) dans l'univers des Tortues Ninja, ainsi qu'Oxenfree II, Sonic Mania, ou encore la trilogie Grand Theft Auto.