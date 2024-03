Que fait-on avec 3 Go d'internet ?

de 3 Go à 3,4 milliards Go...

La croissance du trafic mobile reste élevée, même si elle tend à se réduire depuis le début de l’année 2023 (+ 18 % en un an, soit - 10 points en un an). Le trafic par client actif 4Gs’élève à 15,9 Go par mois, soit + 1,3 Go par abonné en un an. Depuis l’étranger, l’usage de données progresse à nouveau depuis plus de deux ans (+ 26 % en un an ce trimestre après + 61 % en moyenne sur l’année 2022). La consommation de données en roaming out s’élève à environ 130 000 téraoctets, un niveau identique au trafic consommé par les clients des opérateurs étrangers lors de leur séjour en France.

C'est quoi 3 Go ?

Données utilisées par heure, par appareil :

- Faible : qualité vidéo de base, jusqu'à 0,3 Go par heure

- Moyenne : qualité vidéo standard, jusqu'à 0,7 Go par heure

- Élevée : qualité vidéo optimale :

• Définition standard : jusqu'à 1 Go

• Haute définition : jusqu'à 3 Go

• Ultra haute définition (4K) : jusqu'à 7 Go

avons-nous besoin de tant d'Internet que ça ?

largement plus que 3Go

Et pour cause, l'ancienne ministre de l'Education nationale-(ce qui peut s'entendre). Pour y remédier, elle souhaiterait mettre en place un nombre d'heures limité pour tous les internautes français.(soit grosso modo un peu plus de 12 Go sur 30 jours). Ce qui est impossible avec les tendances actuelles de consommation.Si on reprend la dernière étude de l'Arcep , la consommation de données sur les réseaux mobiles progresse encore et toujours. Ainsi,(soit 3,4 milliards Go ). Ce chiffre concerne les utilisateurs actifs depuis leur portable (hors WiFi ou box fixe).Certes si on n'utilise son téléphone que pour des appels vocaux, la limite sera difficilement atteinte. Cette enveloppe permet de(on est ici sur de la lecture uniquement). Mais, cela pèse un tout petit peu plus : Whatsapp consomme 4 Mb par minute, contre 3,2 pour FaceTime, et 11,45 Mb pour Messenger de Facebook.Du côté du streaming, sur le site de Netflix , la réponse figure en noir sur blanc,de base mais une définition standard (quand même) jusqu'à 1 Go. Toujours avec l'enveloppe de 3Go, cela représente environ un film par semaine maximum pour conserver un peu de forfait pour ses autres activités. Précisons que ce débit estPour le streaming audio,: une heure à 256 Kbits/s (haute qualité) pèse donc 120 Mo.Pour les GPS,. Pour les accros aux réseaux sociaux, cela reste plutôt raisonnable finalement. Ainsi sur Facebook, Instagram ou Snapchat, le fil d’actualité représente 90Mo par heure, les photos 120Mo par heure et les vidéos (en qualité faible) 156Mo par heure... Une heure de Fornite ne pèserait que 100 Mo.: les mails avec des pièces jointes énormes, des mises à jour (quand vous n'avez pas de WiFi, il faut bien passer par le forfait cellulaire...), l'accès aux plateformes professionnelles dont certaines sont particulièrement gourmandes en data...Aussi, à la question posée par Najat Vallaud-Belkacem :La réponse est simple :... En tout état de cause, le fond du problème -le temps d'écran- est bien réel et n'est pas sans risque pour la santé, notamment des plus jeunes. Mais il convient aussi de tenir compte d'autres paramètres, ne serait-ce quede certains d'entre nous dont internet est l'outil essentiel pour travailler. Ou encore de réfléchir à une approche différente et non restrictive.