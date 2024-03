Bruxelles a un doute ! Apple joue-t-elle vraiment le jeu du DMA ?

Des zones d'ombres à vérifier

Il y a des choses qui nous intéressent vivement, par exemple, si la nouvelle structure tarifaire Apple n'encouragera de facto d'utiliser les avantages du DMA. C'est sur ce genre de choses, que nous allons enquêter.

Core Technology Fee

Je pense qu'il serait imprudent de dire que les services ne sont pas sûrs à utiliser, car cela n'a rien à voir avec le DMA. Le DMA est là pour ouvrir le marché afin que d'autres fournisseurs de services puissent vous contacter et c'est à eux de décider comment votre fournisseur de services de votre système d'exploitation s'assurera de sa sécurité.

Dans une interview accordée à, Margrethe Vestager a révélé que, notamment au niveau des taxes et commissions mais aussi des avertissements de sécurité.Plus particulièrement,Notons que cette nouvelle taxe s'applique pour toutes les applications, gratuites ou payantes, téléchargées via l'App Store ou en dehors. La structure seraitvraimentAutre point de friction : le dialogue d’Apple qui tendrait à dissuader les utilisateurs d’aller voir ailleurs pour télécharger via des marchés alternatifs.C’est ce que pense Margrethe Vestager, qui tient également compte des plaintes des développeurs, certains plus médiatiques que d’autres ( Spotify ou Epic Games ).