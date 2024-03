Transport public Paris 2024, la nouvelle app pour les JO !

Une nouvelle application pour tout résoudre ?

la répartition en temps réel des spectateurs

privilégier les plans B

enlever leurs automatismes de transports, les itinéraires qu'on vous donne sont les bons

la carte interactive proposée pour les JO

La présidente de la région Île-de-France et présidente d’Île-de-France Mobilités -Valérie Pécresse- vient justement de dévoiler: navettes du dernier kilomètre, transports pour les personnes handicapées, renforcement des lignes les plus sollicitées et surtout, qui devrait (conditionnel de l'espoir) permettre aux usagers d'anticiper leurs déplacements en fonction des possibles perturbations.Elle pourra mesurerdans la capitale et indiquer le meilleur trajet.Cette application est présentée comme une nécessité pour pouvoir se déplacer en ville, sans oublier les applications GPS (comme Google Maps et Apple Plans) avec qui des négociations sont toujours en cours (il a même été question un temps de les interdire).Et donc à prévoir des itinéraires bis durant la période olympique,Dans le détail, il y aura(soit un par minute) et accessibles gratuitement. Mais aussiet leurs accompagnants des huit gares parisiennes à l'entrée des sites. Attention ce service sera disponible sur réservation et pour 4 euros (afin de limiter les annulations surprises de dernière minute....).A cela s'ajoutent(Véligo), disponibles pour un abonnement d'un ou deux mois à 53,90 euros, contre 40 euros sur six mois. On ne reviendra pas sur le prix (en hausse) des titres de transports achetés sur la période...