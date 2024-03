Apple ne pliera pas d'iPhone avant 2027 (ou jamais)

un projet éternellement repoussé

Mais que fait Apple ?

Dans les dernières rumeurs du moment, un grand vent de réorganisation souffle dans les couloirs de Cupertino : il y aurait eu, même s'il est constamment repoussé (passant désormais du quatrième trimestre 2026 au premier de 2027). De leur côté, les fournisseurs Samsung et LG -qui plancheraient sur les écrans pliables pour le compte d'Apple- n'auraient pas eu de contre-ordre concernant leurs calendriers de commandes.. Quand on sait qu'il a fallu dix ans pour réfléchir au Vision Pro et tout autant pour abandonner l'Apple Car, tout reste encore permis à ce stade.S'il n'est pas question d'un iPhone pliable pour le moment, la firme n'exclut pas cette possibilité et continue de travailler sur ce projet (comme l'Apple Car...). Il n'y a qu'à regarder les registres de l'USPTO pour le constater.Ces dernières années, on a trouvé plusieurs brevets déposés par Apple à l'USPTO, concernant les moyens de pallier la fragilité des écrans pliables, notamment au niveau de la charnière et des connecteurs, ou encore un boîtier coulissant , avec un écran flexible. La firme californienne a même étudié un système permettant de détecter les chutes . Ce dernier ressemble fortement à celui de l’iPhone ou de l’Apple Watch, destiné à alerter les services d’urgence.