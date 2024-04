Opération séduction pour Apple avec une nouvelle chaine YouTube

Apple profite de Youtube

Le 26 mars dernier, Apple a lancé une nouvelle chaîne YouTube à destination des développeurs. Sur cette dernière, on trouve -pour le moment-Mais le but est de compiler également lesà partir du 10 juin et même servir de teasing . Globalement, la sélection de contenus proposés est identique à celle qui se trouve dans l'application. On devrait trouver prochainement des tutoriels, ou encore des informations sur l'écosystème d'Apple, le tout afin d'aider les développeurs dans leurs quêtes pour créer des applications innovantes.En revanche,. Elle entend ainside la plateforme pour toucher tous les utilisateurs et élargir la portée de ses sessions WWDC.Deuxième effet KissCool, en touchant un plus large public,face aux critiques, enquêtes en cours mais aussi à l' émergence des magasins d'applications tiers ou le téléchargement d'applications depuis un site web, autant d'obligations issues du DMA. Cette chaine pourrait donc devenir un petit canal de propagande pour la firme, mais après tout, elle aurait tort de s'en priver.