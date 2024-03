Les apps pourront être téléchargées directement sur l'iPhone depuis un site web ! #DMA

De nouvelles perspectives d'avenir pour les développeurs !

Des apps iOS directement sur les sites web

- être membre du programme de développement d'Apple pendant au moins deux années consécutives,

- avoir une application avec plus d'un million de premières installations sur iOS dans l'UE au cours de l'année précédente,

- s'engager à respecter des exigences continues, telles que la publication de politiques de collecte de données transparentes,

- répondre à certaines obligations (liste non exhaustive fixée par Apple : être réactif aux communications d'Apple concernant vos applications distribuées par le biais de la distribution Web, disposer d'une politique transparente de collecte de données, respecter les lois...)

Modifications liées au DMA

La semaine dernière, Apple a autorisé les magasins d'applications alternatifs au sein de l'Union européenne, leur ouvrant officiellement un tout nouveau marché dans lequel se développer.Ainsi un éditeur (exemple totalement fortuit, Epic Games) pourrait créer un magasin d'applications sur iOS qui offre exclusivement ses propres jeux.En outre, les développeurs pourront désormais, de remises ou d'offres intégrées à leur application. Les modèles d'Apple pour la conception de ces liens vers des sites Web deviennent donc facultatifs.Enfin la grande nouveauté ! Les développeurs seront bientôt en mesure de. Mais pour cela, ils doivent répondre àLes applications distribuées de cette manière devront également répondre aux-comme toutes les autres applications iOS et macOS. Elles ne pourront enfin être installées qu'à partir d'un domaine web enregistré dans l'App Store Connect.Enfin, les développeurs autorisés auront accès à des API pour faciliter la distribution des applications à partir du Web, l'intégration avec les fonctionnalités du système, la sauvegarde et la restauration...Fin janvier,, et -plus largement- à la façon dont l'App Store et les applications vont fonctionner dans l'Union européenne. Cela inclut l: l'autorisation du sideloading, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites, et la nouvelle taxe).! En effet, quelques heures après l'entrée en vigueur, on avait pu suivre un premier feuilleton avec la suspension provisoire du compte développeur d'Epic Games (rétabli sur fond de concessions réciproques).