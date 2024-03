Pas de jaloux ! Bruxelles enquête sur Apple, Google et Meta #DMA

Et une nouvelle enquête, une !

Nous ne sommes pas convaincus que les solutions proposées par Alphabet, Apple et Meta respectent leurs obligations

Quels points de frictions ?

la Commission craint que les mesures d'Apple, y compris la conception de l'écran de choix du navigateur web par défaut, n'empêchent les utilisateurs d'exercer véritablement leur choix au sein de l'écosystème d'Apple

La Commission craint que le choix binaire d'imposer le modèle "payer ou consentir" de Meta ne constitue pas une vraie alternative dans le cas où les utilisateurs ne consentiraient pas

Cette mesure a pour objet de vérifier si des infractions présumées aux règles européennes de concurrence ont été commise, et ce, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques.Cela fait des mois que, mais elle pouvait agir qu'une fois le texte entré en vigueur. Ce qui est chose faite depuis le 7 mars dernier.Dans un communiqué a précisé ce qu'il poste tout haut sur X (ex-Twitter) :Pour rappel, le DMA exige que les six gatekeepers -qui fournissent des services tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les applications de chat utilisés par d'autres entreprises-afin d'assurer des règles du jeu équitables pour leurs rivaux et de donner aux utilisateurs plus de choix.Cette enquête commence plutôt mal, sur fond de suspicion.(la première concerne les conditions pour développer un magasin d'applications alternatif) et son département juridique aura fort à faire. En effet,De son côté, Meta devra répondre de son nouveau système d'abonnement -hors de prix.