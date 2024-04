Les outils de retouche photo (IA) de Google débarquent sur l'iPhone

Retoucher sans les mains !

Disponibilité

Evoquée lors de l’événement I/O puis lors de la présentation des Pixel 8 , la Retouche Photos de Google Photos fait à nouveau parler d'elle. En effet,, comme découper des objets et des personnages, les déplacer et refaire complètement certaines zones (avec des textures travaillées) ou encore -très tendance- modifier entièrement un arrière plan ou un ciel.Au niveau du smartphone,et va permettre de donner rapidement des résultats plutôt aboutis et sans trop de difficultés (l'utilisateur n'aura même pas besoin de mettre la main à la pâte).: Photo Unblur (pour déflouter des images), une Magic Eraser, des suggestions Sky, Color pop, l'effet HDR pour les photos et vidéos, Portrait Blur et Portrait Light.. Google Photos pour iOS et Android inclura 10 sauvegardes Magic Editor par mois. Pour utiliser plus que cela, les utilisateurs devront souscrire à la formule Premium Google One, qui commence à 2 To de stockage pour 9,99 euros par mois.