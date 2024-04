Un nouveau procès épique entre Apple et le développeur de Fortnite !

Un nouveau procès épique à venir ?

mettre gratuitement les outils et technologies d'Apple à la disposition des développeurs

dans la gestion des opérations commerciales d'Apple d'une manière qui augmenterait sa propre rentabilité

Pas de pitié pour Apple !

L'objectif d'Apple est clair : empêcher l'achat de solutions de rechange de restreindre les frais anti-concurrentiels qu'elle perçoit sur les achats de biens et services numériques. La soi-disante conformité d'Apple est un simulacre.

En réponse, Apple vient de déclarer qu'elle respectait en tout point ce jugement et a conclu au rejet des demandes du développeur de Fortnite, d'après. Dans un dépôt officiel,La firme à la Pomme considère cette, comme une énième tentative pouret. Pour elle, le seul objectif d'Epic Games est de forcer les tribunaux à s'immiscerPour l'éditeur de Fortnite, la. Qu'à cela ne tienne, Epic Games n'en est plus à sa première action en justice contre Apple et vient à nouveau de saisir les tribunaux pour examiner cette question.Bien sûr, la firme californienne a déjà déposé une déclaration officielle auprès du tribunal,. Elle a précisé qu'elle permettait aux développeurs de demander le droit de fournir un lien dans leur application vers un site Web. En revanche, cette possibilité ne peut être utilisée que pour les applications iOS ou iPadOS dans l'App Store des États-Unis.