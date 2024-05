Une bien meilleure autonomie pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

une meilleure autonomie

d'allonger la durée de vie de la batterie pour une même taille de la batterie, voire proposer la même durée de vie avec une taille de batterie inférieure

A chaque génération,. Après tout, il s'agit d’une question cruciale surtout quand il s'agit de son outil de travail ou en fonction de certaines applications particulièrement gourmandes. Ce matin, une vidéo circule sur X (ex-Twitter), montrant la batterie en L des supposés iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.D'après ce post,C'est une légère augmentation par rapport à leurs prédécesseurs (respectivement de 3274 mAh et et 4422 mAh), qui permettrait d'allonger la durée de vie de la batterie. Mais cette hausse pourrait aussi être nécessaire pour faire tourner les fonctions IA avec l'A18.Pour rappel, d'après l'analyste Ming Chi Kuo,(à savoir la quantité d'énergie pouvant être stockée et restituée lors du fonctionnement de l'équipement)Cela permettrait. Pour éviter tout souci de surchauffe, Apple devrait d'ailleurs utiliser -pour la première fois-Pour lui,. L'iPhone 16 atteindrait 3 561 mAh, contre 3 367 pour l'iPhone 15. Mais, l'iPhone 16 Plus aura unebatterie de 4 006 mAh, en baisse par rapport aux 4 407 mAh de l'iPhone 15 Plus. Des chiffres un peu moins optimistes que le leak de ce matin !