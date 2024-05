Quels sont les changements attendus pour l'iPhone 16 Pro Max ?

une meilleure autonomie

A chaque génération,, une question cruciale surtout quand il s'agit de son outil de travail ou en fonction de certaines applications particulièrement gourmandes.L'analyste Ming Chi Kuo est allé faire un petit tour du côté des sous-traitants d'Apple, histoire de glaner quelques informations. D'après lui,(à savoir la quantité d'énergie pouvant être stockée et restituée lors du fonctionnement de l'équipement)Ce qui permettrait. Pour éviter tout souci de surchauffe, Apple devrait d'ailleurs utiliser -pour la première fois-. L'iPhone 16 atteindrait 3 561 mAh, contre 3 367 pour l'iPhone 15. Mais, l'iPhone 16 Plus aura unebatterie de 4 006 mAh, en baisse par rapport aux 4 407 mAh de l'iPhone 15 Plus.Les rumeurs l'évoquent depuis plusieurs semaines : physiquement,! L'écran des modèles Pro gagneraitpar rapport aux tailles actuelles de 6,1 et 6,7 pouces -ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo, Ross Young ou encore Sonny Dickson.Ainsi l'iPhone 16 Pro passerait à 6,3 pouces et un iPhone 16 Pro Max à 6,9 pouces. En revanche, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient rester à 6,1 et 6,7 pouces comme leurs prédécesseurs.. Parmi les autres rumeurs, Apple pourrait utiliser la technologiepour les modèles Pro, ce qui devrait donner un cadre plus mince et ainsi laisser un peu plus de place pour la dalle.Dans un récentpublié sur X (ex-Twitter), on peut voir. Globalement, le premier parait légèrement plus grand que le second.L'iPhone 16 Pro Max serait doté-a priori d’un capteur Sony IMX903 (toujours 48 mégapixels). Il serait doté d’un(permettant d’obtenir de meilleures performances), unpour la conversion de données d'image de haute qualité et un. Ce dernier point permettrait d'optimiser la plage dynamique et le contrôle du bruit.Apparemment. Pour rappel, cette année, seul l' iPhone 15 Pro Max dispose de ces deux caractéristiques, ce qui lui permet de proposer un zoom optique de 5x (contre 3x), mais cela pourrait bien évoluer en 2024.A priori, les deux modèles Pro seront dotés d'unet d'un. Pour rappel, celui-ci a la particularité de dévier quatre fois le trajet de la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur. Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes. Pour les iPhone 16 et 16 Plus,(sans autofocus ni macro)., respectivement pour 969 euros et 1229 euros. En 2024, une telle configuration parait un peu chiche, surtout pour ce tarif là.Justement dans un post sur X (ex-Twitter),, tout du moins pour l'iPhone 16 Pro (prix inchangé) ! Ce qui correspondrait également à la capacité minimale de l'Phone 16 Pro Max. Mais cela ressemble plus à un doux rêve tant qu'une telle rumeur n'est pas confirmée par d'autres. En effet, ce leaker ne bénéficie pas d'une grande notoriété dans le secteur des fuites !L'analyste de, se penche donc ce matin sur les possibles couleurs des iPhone de 2024. D'après lui, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient conserver les optionsetCette option avait déjà été évoquée par ShrimpApplePro sur X (ex-Twitter)- qui estimait que la teinte finale serait une sorte de. Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient(un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre).A défaut de changement de design, les modèles Pro devraient bénéficier d'un petitau niveau de leur châssis, avec une finition légèrement différente. D'après le leakerLes iPhone 16 Pro bénéficieraient d'un, à savoir une méthode avec un traitement amélioré du titane et des couleurs. Le résultat serait également plus résistant aux rayures.. Mais ces dernières pourraient tout simplement être une évolution du blanc et du noir de cette année.