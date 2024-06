iPhone 16 Pro : les bords les plus fins du monde ?

Des bords de plus en plus fins !

Border Reduction Structure

Un écran de plus en plus grand

(enfin juste pour nous obliger à changer de coques), les bords du châssis devraient s'affiner encore pour s'approcher encore un peu du format tout écran, évoqué à plusieurs reprises par Jony Ive En effet, parmi les rumeurs du moment, il est question pour Apple d'utiliser la technologiepour les modèles Pro, ce qui devrait donner. Pour cela, les câbles et les circuits près du bord de l'écran sont repliés vers le bas pour y parvenir, ce qui aurait causé certains défis de fabrication cette année. Pour rappel, l'année dernière, Apple avait déjà fortement aminci les bordures, entre la série 14 et la série 15, le cadre était passé de 3,5 mm à moins de 2 mm.L'écran des modèles Pro gagneraitpar rapport aux tailles actuelles de 6,1 et 6,7 pouces -ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo, Ross Young ou encore Sonny Dickson.. En revanche, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient rester à 6,1 et 6,7 pouces comme leurs prédécesseurs.. Dans un récentpublié sur X (ex-Twitter), on a pu voir. Globalement, le premier parait légèrement plus grand que le second.